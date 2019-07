À Seraing, un chaton jeté vivant dans un conteneur est secouru: "Cela ne doit pas rester impuni !"

Les pompiers, la police et les services de la ville de Seraing se sont mobilisés ce dimanche pour récupérer un chaton coincé dans une benne à ordures. Le chaton a été abandonné vivant, parmi les déchets. L'échevine des Travaux, Finances et Environnement de Seraing, Laura Crapanzano, ne compte pas en rester là.

Un chaton a été retrouvé dans un conteneur collectif à Seraing, dans la Province de Liège. Les miaulements du petit animal, enterré vivant, ont attiré l'attention d'une habitante.

L'échevine des Travaux, Finances et Environnement de Seraing, Laura Crapanzano, a poussé un coup de gueule sur son mur Facebook. "Aujourd’hui, grâce à la police, aux pompiers, à Intradel, aux services de la Ville et à la SRPA, on a pu libérer ce joli chaton gris", raconte l'échevine, indignée. Les habitants de la rue Jean De Seraing se sont aussi mobilisés pour sauver l'animal.



Le petit rescapé se porte bien, malgré sa chute parmi les ordures dans le profond conteneur.



L'échevine annonce qu'elle ne compte pas en rester là. "Dès demain, nous travaillerons pour que les auteurs de cet acte honteux soient identifiés. Cela ne doit pas rester impuni !", écrit-elle sur Facebook.