Seraing: trois personnes se servent d'une arme de poing pour voler un GSM

Trois Sérésiens ont agressé une personne dimanche après-midi pour lui dérober son GSM, indique lundi matin le parquet de Liège.

Dimanche, aux alentours de 15h00, trois individus, vêtus de vêtements foncés, ont fait irruption dans un lavoir à Seraing et ont agressé une personne présente sur les lieux. L'un des agresseurs était en possession d'une arme de poing et a réclamé le téléphone portable de la victime, en menaçant de la tuer. Il a ensuite pris la fuite avec ses complices. La victime a prévenu la police qui a pu mettre la main sur un groupe de jeunes qui correspondait à la description. Un mineur d'âge ainsi que deux jeunes hommes, respectivement âgés de 18 et 20 ans, ont été interpellés. Entendus, ils ont nié les faits.