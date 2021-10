Les rapts dans le Carré de Liège inquiètent les riverains. Plusieurs jeunes de passage dans ce lieu très fréquenté ont en effet été enlevés, tabassés puis dépouillés ces dernières semaines. Des faits graves qui ont poussé les autorités à ouvrir une enquête, qui se poursuit encore aujourd'hui.

Mais nous avons appris que, dans la nuit de jeudi à vendredi, trois individus ont été arrêtés. Dans l'interception, une autre personne s'est enfuie et est actuellement recherchée par la police. Deux majeurs ont été privés de liberté et sont détenus à Lantin. Ils sont poursuivis pour détention arbitraire, coups et blessures et extorsion. L'un d'entre eux serait en aveux partiels.

Le dernier individu arrêté est mineur et a été placé en IPPJ. L'enquête se poursuit.