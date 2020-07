Si vous partez en vacances à l'étranger, vérifiez vos papiers bien à l'avance

Si vous avez choisi de partir en vacances à l'étranger en dernière minute depuis que l'ouverture des frontières s' est étendue, et bien vérifiez bien vos documents d'identité car pour en obtenir de nouveaux vous devrez attendre au moins 10 jours. Covid ou pas, les délais sont les mêmes.

Chaque jour, plus d'une centaine de personnes se pressent ici devant les guichets population de la ville de Herstal et souvent ils sont là pour un type de documents bien précis.

Une Herstalienne témoignait dans le RTLinfo 13h: "Ceux d'identité, parce que je n'ai pas reçu le papier pour venir faire ma carte d'identité à cause du Covid, parce que les services étaient fermés. Moi demain, je pars en France et si j' ai pas ma carte d'identité demain, c'est fichu. Je ne peux pas partir."

"Je viens parce que j'ai mon fils qui vient d'avoir douze ans et il passe en 1ère secondaire. Et il faut commander la carte d'identité, comme on n'a pas eu l'occasion le confinement", témoigne une maman.

Une carte d'identité ou un passeport ne s'obtiennent pas rapidement. Les délais sont parfois conséquents et à l' approche des vacances, chaque minute compte.

Denise Bohet, échevine de l'état-civil, ville de Herstal: "Le délai normal est entre quinze jours à trois semaines. Voilà, et ça c'est entre le moment où vous faites votre demande et le moment où vous venez la récupérer ici à la ville."

Pensez au code Pin

En général, les communes possèdent également un E-guichet où il est possible de commander la carte d'identité et gagner ainsi un peu de temps mais les citoyens l'utilisent très peu parce qu'ils oublient un élément essentiel.

Denise Bohet explique la procédure pour ceux qui changeraient d'avis: "Ceux qui veulent aller sur l' E-guichets, qu'est-ce qu'il faut? Sa carte d'identité et quelque chose de très très très important: le code Pin".

Si à Herstal, la prise de rendez-vous n'est pas nécessaire, attention, d'autres communes l'exigent.