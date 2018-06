Situation dangereuse à Liège: une dalle en béton risque de tomber du onzième étage d'un immeuble

La dalle qui menace de tomber sous la fenêtre du onzième étage d'un immeuble du centre de Liège sera enlevée dès ce mercredi, a indiqué la police locale.

Alors que des employés d'une société privée de restauration de façade procédaient à une vérification de routine de la Résidence Belle Vue de Liège, une imposante dalle était en train de se déchausser sous une fenêtre du onzième et avant-dernier étage de la bâtisse. Comme le bloc de béton risquait de tomber, la police, les pompiers et le Service de la Sécurité et de la Salubrité publiques (SSSP) ont établi un périmètre de sécurité.



Après vérification, il a été conclu que le risque de chute n'était pas imminent, mais que la dalle devait être rapidement enlevée. "Il a été décidé de sécuriser le contour de la partie droite de la résidence avec des barrières jusqu'à demain/mercredi", a souligné la zone de police de Liège.



La société de restauration de façade procédera elle-même à l'enlèvement de la dalle. Entre-temps, la circulation a pu reprendre sur le quai Van Hoegarden, momentanément fermé. Seule la desserte dans le sens Herstal/Liège, située devant l'immeuble, restera fermée au trafic.