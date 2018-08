Six personnes s'affrontent dans le Carré à Liège: ils ont tous été déférés au parquet

Une importante bagarre a éclaté entre six individus vendredi matin dans le Carré de Liège, a indiqué le parquet liégeois. Trois personnes ont été blessées.

Pour une raison encore indéterminée, une violente altercation dans un contexte alcoolisé a eu lieu ce vendredi à 6h00 dans le Carré, à Liège. Six individus ont été impliqués dans une bagarre. Trois d'entre eux ont été blessés, dont l'un a dû être transporté à l'hôpital. Trois suspects, originaires de Liège, ont été interpellés et privés de liberté. Déjà bien connus par la justice pour des faits de coups et blessures, ils ont tous été déférés au parquet liégeois.