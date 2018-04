Soumagne: il tabasse son ex-compagne devant leur fille qui demande de l'aide

Un homme de 46 ans habitant Soumagne bien connu de la justice a été interpellé vendredi par la police pour des faits de coups et blessures sur son ex-compagne, a-t-on appris auprès du parquet de Liège. Ses beaux-frères, voulant venger la victime, se sont rendus vendredi soir à son domicile pour le tabasser. Les trois hommes ont été privés de liberté.

Le quadragénaire a eu deux enfants avec son ex-compagne. Alors que l'homme devait s'occuper de sa fille vendredi, la mère de l'enfant a téléphoné au cours de la journée pour s'assurer que tout se passait bien. Mais lorsqu'elle a eu son ex-compagnon à l'appareil, elle s'est rendue compte qu'il avait trop bu. Elle a donc décidé d'aller rechercher leur fille. A ce moment là, ils étaient à Fléron, dans la rue commerçante. Elle les trouva dans la voiture, mais lorsqu'elle voulu faire sortir la jeune fille du véhicule, son ex-compagnon s'est emporté et lui a donné un violent coup de poing qui l'a projeté au sol. Étant donné les antécédents du quadragénaire et les deux procédures judiciaires en cours, le magistrat a mis le dossier à l'instruction. Le soir-même, aux alentours de 20h00, les deux anciens beaux-frères du quadragénaire se sont rendus à son domicile à Soumagne munis d'une barre de fer et d'un taser. Les hommes ont été avertis par l'enfant qui, pris de peur, avait téléphoné à son parrain, indiquant que "son père était encore en train de tabasser sa mère", comme l'a indiqué le parquet. Les deux hommes ont également été privés de liberté pour coups et blessures prémédités ayant entrainé une incapacité de travail.