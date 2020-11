Course-poursuite à Soumagne: ils prennent tous les risques pour échapper aux policiers, jusqu'à leur foncer dessus

Deux hommes ont été interpellés vendredi soir à Soumagne pour entrave méchante à la circulation et rébellion armée, a indiqué samedi le parquet de Liège. Les suspects ont utilisé leur voiture pour foncer en direction du véhicule de police.

Aux alentours de 18h00, les deux hommes, nés en 1974 et 1996, ont pris la fuite après avoir aperçu un véhicule de police en patrouille. Le conducteur de la voiture, le plus jeune, n'était pas assuré et les suspects étaient en possession de stupéfiants.

Pris en chasse par les agents, le conducteur a tenté de les semer en roulant à une vitesse excessive tous feux éteints, en grillant plusieurs feux rouges et des priorités et en franchissant des lignes blanches. Le jeune homme a également foncé vers la voiture de police, la touchant par la même occasion au niveau d'un phare.

Les agents de la zone de police de Beyne/Fléron/Soumagne ont pu relever la plaque d'immatriculation de la voiture poursuivie et les deux individus ont finalement été interpellés quelques instants plus tard au domicile du plus jeune des suspects. Le second homme a été arrêté alors qu'il se cachait dans un buisson, couteau à la main.

Déférés devant le parquet de Liège, les deux amis feront l'objet d'une citation accélérée devant le tribunal correctionnel de Liège pour entrave méchante à la circulation et rébellion armée.