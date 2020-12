Les Spadois sont invités à envoyer leurs bons vœux à la commune qui les diffuse ensuite dans tout le centre-ville. L’objectif est de redonner le sourire pendant cette période morose.

Depuis le 4 décembre, des messages audio de bons vœux sont diffusés dans le centre-ville de Spa, via des hauts-parleurs. La Ville est à l’initiative du projet. Le principe est simple : ceux qui le souhaitent peuvent envoyer un message court, une chanson ou autre soit par mail, soit via WhatsApp. Ils sont ensuite intégrés à la playlist des chansons de Noël traditionnellement diffusée dans les rues de la cité thermale. "On sait que c’est une opération largement symbolique. Cela ne va pas changer la face de cette année 2020, mais on estimait que c’était un petit clin d’œil positif à faire entre Spadois pour ces fêtes de fin d’année", explique Yoann Frédéric, échevin de la participation citoyenne à la Ville de Spa (S.P.A.).

Envoi des messages jusqu'au 18 décembre

Une vingtaine de familles ont déjà participé au projet. Les riverains peuvent notamment entendre ce message : "Joyeux Noël à vous et à votre famille. Que la poésie de cette douce nuit de Noël vous offre le plus beau des cadeaux, le bonheur partagé en famille et la tendresse de vos amis. Bonne et heureuse année 2021". Les Spadois peuvent encore le faire jusqu’au 18 décembre. Les messages sont diffusés dans l’hypercentre tous les jours entre 10h et 19h, ainsi que dans les rues commerçantes et sur les places de la ville et ce, jusqu’au 6 janvier.