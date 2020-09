Des scènes poignantes d'hommage ont eu lieu lundi soir à Spa, deux jours après la découverte de deux corps dans une maison. Ceux d'une mère et de sa fille de 12 ans. Près de 500 personnes ont assisté à une veillée, suivie d'un lâcher de ballons. Elles ont déposé des bougies, des fleurs, et des peluches devant l'habitation située rue du Waux-hall.

Les participants peinent à réaliser et à s'expliquer ce drame. "Elles vont pouvoir partir en paix. Je pense que le monde est ici avec nous tous dans la douleur et l'incompréhension. On ne prend pas des vies comme ça", témoigne une participante émue. "C'était ma meilleure amie, confie une jeune fille accompagnée de ses parents. On est venue déposer une petite bougie". Ça me touche vraiment en étant maman d'un petit garçon. C'est vraiment une tragédie. Je n'ai pas de mots, ça me fait vraiment mal au cœur. En plus ici à Spa, je vis à 500 mètres de la maison. Ça fait vraiment froid dans le dos", lâche une riveraine au bord des larmes.



Concernant l'enquête, le nouveau compagnon de la victime a été placé sous mandat d'arrêt hier pour double meurtre. Il nie les faits.