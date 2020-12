Un homme exige de la morphine sans ordonnance avant de s'emporter dans une pharmacie à Spa: deux policiers ont été blessés

Un homme a été interpellé samedi en fin de matinée pour rébellion dans une pharmacie à Spa, a indiqué le parquet de Liège. Deux policiers ont été blessés durant l'intervention.



Né en 1973, l'individu s'est rendu dans une pharmacie pour obtenir de la morphine sans ordonnance. La pharmacienne a refusé de lui vendre ce produit et l'homme s'est alors emporté à l'intérieur du bâtiment. Il a quitté les lieux avant la venue de la police. De retour sur place quelques instants plus tard, le quadragénaire a finalement été interpellé par deux agents. Il s'est préalablement rebellé et a porté plusieurs coups aux policiers. Ils sont tous les deux en incapacité de travail pour plusieurs jours et l'un d'eux souffre d'un traumatisme crânien. Le suspect sera déféré dimanche au parquet de Liège.

