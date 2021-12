Rosa a photographié un pélican... à Spa: "Il est tout beau, et il fait bon ménage avec les oies"

Depuis une quinzaine de jours, un pélican a élu domicile au Lac de Warfaaz, pour le plus grand bonheur de Rosa, photographe animalière amatrice.

Quelle ne fut pas la joie de Rosa, 66 ans et passionnée de nature, de voir un pélican établi au Lac de Warfaaz, non loin de Spa. C’est sur le groupe Facebook "il s’en passe à Spa" que cette habitante de la commune de Theux, à une dizaine de kilomètres de là, a pris connaissance de la visite de cette oiseau plutôt inhabituel dans nos contrées. "Quand j'ai vu ça, j’ai tout de suite saisi mon appareil photo ! Je suis allée le photographier, il est tout beau, et il fait bon ménage avec les oies, les canards, les bernaches, cormorans et hérons... Superbe spectacle de la nature", nous a-t-elle écrit via le bouton orange Alertez-nous.

Rosa est photographe amatrice, mais elle a de l'expérience: elle a déjà eu l’occasion de collaborer avec une émission de télévision. "Je fais de la photographie depuis 10 ans environ. Je suis passionnée d’astronomie et de tout ce qui touche à la nature", explique-t-elle. "J’aime tous les animaux… sauf les araignées, je dois bien l’admettre !", plaisante la jeune retraitée, dont l’enthousiasme contagieux l’a poussée à nous contacter via le bouton orange.



Il allait de long en large sur le lac, il était difficile à photographier. Heureusement j'ai un très bon objectif!

Un pélican en Belgique, une chose rare

Mais est-ce bien normal, un pélican en Belgique ? Selon Joseph Dumont, membre de la fédération royale d’ornithologie wallonne (FROA), l’oiseau se serait perdu lors de sa migration. "Pour moi, ce pélican est originaire des pays du nord de l’Europe, et n’a pas su retrouver son chemin", explique-t-il. L’animal aurait ainsi trouvé des conditions idéales pour passer l’hiver au lac de Warfaaz.

Impossible cependant de vérifier si cette théorie est la bonne. Car la législation interdit la capture de cet animal sauvage, ce qui permettrait pourtant de déterminer sa provenance.

"Le mieux c’est qu’il reste au lac et s’en aille tranquillement le moment venu", explique Joseph Dumont.

Selon Wikipedia, les pélicans préfèrent cependant les régions tropicales ou tempérées chaudes, mêmes si certaines populations sont capables de supporter le gel hivernal, par exemple aux bouches du Danube (ou à Spa, donc...). On les trouve souvent sur les grands lacs et les mers intérieures, dans les deltas, limans et autres vastes zones humides, marais inclus. La plupart des espèces préfèrent l’eau douce, mais on peut aussi les trouver dans des lagunes saumâtres et des estuaires, et moins souvent le long des côtes. Plusieurs espèces sont souvent vues dans des ports de pêche, à la recherche de déchets de poisson.

En attendant, la présence exceptionnelle de ce pélican au lac de Warfaaz ravi les promeneurs, et surtout Rosa.