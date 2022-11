Spectaculaire embardée à Hannut: deux adultes et deux enfants blessés

Deux adultes et deux enfants ont été blessés, jeudi en fin d'après-midi, lors d'une spectaculaire embardée survenue dans les campagnes de Hannut, en province de Liège, a-t-on appris auprès de la zone de secours de Hesbaye.

Les pompiers du poste hannutois ont été appelés à intervenir, jeudi peu après 16h00, sur une voirie de campagne située entre la rue Joseph Wauters et la rue du Charon. Un conducteur, seul en cause, a perdu le contrôle de sa voiture qui a quitté la route avant d'effectuer plusieurs tonneaux. Les deux adultes et deux enfants qui se trouvaient à bord du véhicule accidenté ont été légèrement blessés et transportés à l'hôpital à Waremme.