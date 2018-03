Squelette retrouvé dans un bois à Liège: pouvez-vous aider la police ?

Le Parquet de Liège nous demande de diffuser le portrait-robot suivant. Le 14 avril 2017, un promeneur a découvert le squelette d’une femme dans le bois situé Thiers de la Chartreuse à Liège. Il se pourrait que le corps y séjourne depuis plusieurs années.

Le portrait de cette femme a été dressé par les portraitistes de la Police Fédérale.

La victime est d’origine européenne et est âgée d'une quarantaine d’années. Elle est de petite taille et mesure entre 1m50 et 1m55.

Elle a de longs cheveux châtains.

Elle portait un short noir en simili cuir, une veste en cuir noir de la marque Bluedeire et des bottes de pointure 36.

Si vous reconnaissez cette femme ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs, via le numéro gratuit 0800 30 300, via email: avisderecherche@police.belgium.eu.