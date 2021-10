Staïkos a disparu à Verviers: l'avez-vous vu?

Le vendredi 29 octobre 2021 entre 14h30 et 21h00, Staïkos STAÏKOS, un homme âgé de 58 ans, a quitté son domicile situé rue Peltzer de Clermont à VERVIERS. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Staïkos mesure 1m80 et est de corpulence moyenne. Il a les cheveux courts et une calvitie. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans et des baskets. Cette personne peut paraître confuse et désorientée.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu