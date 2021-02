Mystère à Stavelot: une dame décédée et un homme gravement blessé, que s'est-il passé?

Que s'est-il passé ce samedi matin à Stavelot? C'est la question qui est sur toutes les lèvres des habitants d'un quartier de la commune. Un témoin nous a signalé une intervention de la police dans l'avenue du Doyard. Très tôt dans la journée, la police a découvert les corps inanimés d'un homme et d'une femme à côté de leur voiture, garée juste à côté de leur maison. Le couple est âgé d'une cinquantaine d'années. Contacté par nos soins, le parquet nous a précisé que la dame est décédée durant son transport à l'hôpital. Quant au monsieur, il est au CHU de Liège dans un état très grave.

Pour le reste, les circonstances des faits restent un mystère. Le parquet nous a expliqué qu'il n'y avait aucun élément pouvant les mettre sur une première piste. Pas de trace d'agression. Pas de trace de blessure ou de coup. Pas de trace d'étranglement. Pas de trace, non plus, d'effraction au niveau de la voiture ou de l'habitation. Des témoins? Aucun. Un suspect? Non plus. Le décès de la dame et les graves blessures de son conjoint restent jusqu'à présent une énigme.

Pour tenter de déterminer le caractère criminel ou accidentel des événements, le laboratoire et un médecin légiste sur descendus sur les lieux. La section judiciaire de la police locale est en charge du dossier. Les enquêteurs attendent avec impatience les premiers résultats des analyses et l'autopsie de la dame décédée.