Stavelot: trois personnes grièvement blessées dans un accident

Un accident de la route impliquant deux véhicules s'est produit samedi en fin d'après-midi à Francorchamps, sur le territoire de la commune de Stavelot, indique la police fédérale sur son site internet.



Les pompiers des zones de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, et 5 Warche, Amblève, Lienne sont en intervention rue de Sart, entre la sortie d'autoroute de Francorchamps et le village du même nom. Deux véhicules y sont entrés en collision. "Trois victimes sont incarcérées et grièvement blessées", indique la zone de secours 4. "Le SMUR Tourelle, les ambulances de Verviers et Spa ainsi que le PIT de Malmedy sont sur place", précise la zone. La nationale est complètement fermée à la circulation.