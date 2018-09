Suicidaire à Ans: il cherche à se faire abattre par la police

Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été interpellé mardi à Ans, après avoir fait usage d'une arme à feu en public, a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Liège. L'arme était chargée à blanc.



Un jeune homme habillé d'un short orange et d'un t-shirt rouge portant une arme à feu et faisant usage de celle-ci a été signalé à la police de Ans dans la journée de mardi. Le suspect était déjà connu des services de police et de la justice. Lorsqu'il s'est fait interpeller, l'individu a répété qu'il voulait se faire tuer par un policier, qu'il voulait mourir et qu'il se suicidera s'il devait être placé en cellule. L'arme, chargée à blanc, a été retrouvée dans une haie. Il avait par ailleurs dans son sac à dos une trentaine de munitions. La police a indiqué que le suspect était souvent sous l'emprise de stupéfiants.

En raison notamment de différents problèmes familiaux, le jeune souhaitait mettre fin à ses jours. Il voulait pointer son arme vers les policiers pour que ces derniers lui tirent dessus. Un suivi psychologique a été demandé par le parquet.