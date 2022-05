Surprise à Waremme: des voleurs se sont servis dans les bacs à fleurs de la commune (vidéo)

Des géraniums, des narcisses ou des surfinias: la ville de Waremme a perdu une série de fleurs ces derniers jours. La faute à des voleurs, qui se sont servis dans différents bacs installés un peu partout sur le territoire communal.

Ils n'ont d'ailleurs pas fait dans la dentelle. "Ils ont dépoté toutes les plantes. Je pense que ce sont des gens qui n'ont pas envie ou pas les moyens d'acheter des plantes. C'est le fait de pouvoir avoir des plantes gratuites", nous raconte Hugue Vandensavel, Jardinier de la Ville de Waremme. Le préjudice, estimé à 300€, n'est pas si important, mais c'est la symbolique qui inquiète, alors que l'inflation augmente et que le coût de la vie aurait pu avoir un impact sur ces actes.

Pour éviter que cela ne se reproduise, la solution de la vidéo est privilégiée, bien qu'elle ne soit pas idéale. "Des caméras partout, ce n'est pas jouable, mais on peut en installer. Cela demande du travail derrière, il faut décortiquer et analyser les images", précise Hervé Rigot, Échevin de la Propreté et des Travaux à la Ville de Waremme. C'est le modèle appliqué à Herstal, qui a constaté des faits similaires. L'auteur a été identifié et sanctionné.

Pour des faits de cette nature, vous risquez d'abord un avertissement avant une amende administrative pouvant atteindre plusieurs centaines d'euros.