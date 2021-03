Grève "émotionnelle" au dépôt Robermont du TEC Liège: un jet de pavé hier soir en est la cause

Plusieurs messages via notre bouton orange Alertez-nous faisaient état à l'aube d'une grève "émotionnelle" au sein du dépôt Robermont des bus du TEC Liège. Celle-ci a été ordonnée par le syndicat libéral CGSLB. Aucun bus n'est sorti depuis 4h et ne devrait circuler aujourd'hui. Un jet de pavé contre la vitre d'un bus de la ligne 23 hier soir en constitue la cause. Il ne s'agit pas du premier fait du genre, un autre s'est produit il y a peu, entraînant un arrêt de travail au dépôt de Jemeppe. Nous avons interrogé un chauffeur qui estime qu'il faut agir même si lui et ses collègues sont bien conscients qu'il n'est pas possible de mettre un policier ou un contrôleur dans chaque bus. Cet arrêt de travail qui survient deux jours à peine après la grève nationale de lundi qui avait fortement affecté le TEC Liège où presqu'aucun bus n'était sorti.