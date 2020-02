Tempête Ciara: à Huy, où coule la rivière au plus important débit de Belgique, on prend toutes les précautions

La tempête Ciara va donc traverser notre pays demain. L'Institut royal météorologique a émis une alerte orange et mis en garde contre un risque de dégâts élevés. Des vents dépassants les 100 km/h vont balayer toutes les régions. A Huy, par exemple, les autorités se préparent. Des mesures de sécurité ont été prises depuis hier déjà, témoigne notre journaliste Mathieu Langer, en direct sur place dans le RTL INFO 13H. Plusieurs rues boisées ont été fermées à circulation, une cinquantaine de panneaux de signalisation ont été installés aux quatre coins de la ville, indiquant des interdictions de stationner et de se déplacer dans les parcs et aux abords de ceux-ci. Les bus TEC devront suivre une déviation.

On craint des inondations

Les autorités communales ont les yeux rivés sur les prévisions de l'IRM car d'importantes précipitations sont également annoncées. Or Huy est une ville d'eau, au confluent de la Meuse avec le Hoyoux, la rivière au plus important débit de Belgique. On craint donc aussi des inondations. Pour s'y préparer, une équipe spéciale sera coordonnée avec la police et les pompiers. Elle a nettoyé les bassins d'orage et surveille de près le niveau des cours d'eau.

Tous les ruisseaux nettoyés

Virginie Libert, responsable des travaux à la ville de Huy, détaille: "Premièrement, on a sécurisé les axes, notamment avec la présence d'arbres, pour éviter que des branches ne tombent, deuxièmement, on a travaillé sur les ruisseaux de manière préventive. On a été nettoyer l'ensemble de nos ruisseaux et retiré tout ce qui était obstruction: pierres, branches et autres. Troisièmement, on a mis en place une équipe de garde qui va durer jusque lundi et mardi si nécessaire pour être appelée 24 heures sur 24."

Certaines rues où potentiellement les ruisseaux pourraient sortir ont également été fermées: "Ça nous permet d'intervenir le plus rapidement possible. C'est notamment des ruisseaux en cuvette", ajoute la responsable.