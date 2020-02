Tempête Ciara: de nombreux dégâts en région liégeoise la nuit de lundi à mardi

(c) RTL INFO

Les pompiers de Liège ont assuré une cinquantaine d'interventions dans la nuit de lundi à mardi en raison de la tempête Ciara, notamment du côté de Beyne-Heusay, Awans, Esneux, Grâce-Hollogne et Juprelle. Ils ont dû procéder à des interventions du type tronçonnage d'arbres ou encore bâchage de toitures.



Lundi vers 18 heures, dans le centre de la cité ardente, une partie du toit d'un immeuble situé dans la rue Sainte-Marie s'est envolée et est retombée sur un bâtiment voisin. La rue a donc dû être fermée à la circulation le temps que les pompiers agissent.

Du côté de la zone Hemeco, des arbres fragilisés par Ciara ont dû être tronçonnés. Les pompiers hutois sont également intervenus à l'école fondamentale Saint-Quirin où une partie de la toiture menaçait de tomber dans la cour de récréation.

À Waremme, le clocher de l'église devra être détaché pour s'assurer qu'il n'a pas été abîmé par les vents violents. Au niveau de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau, une cinquantaine d'interventions ont eu lieu durant la nuit et trois d'entre elles étaient toujours en cours mardi matin, essentiellement pour des élagages d'arbres à la Reid, Theux et Plombière.

Toujours sur cette zone, à Jalhay, un groupe électrogène a dû être installé cette nuit à la suite de la chute de plusieurs arbres. Cette zone n'est pas la seule à être privée d'électricité. Lundi soir, plusieurs communes étaient privées du réseau électrique. La situation n'était toujours pas rétablie mardi matin pour certains quartiers d'Esneux, Chaudfontaine et Aywaille.