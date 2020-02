Tempête Ciara: suivez la situation à Liège

Les pompiers et les différentes zones de police sont intervenus plus de 700 fois en province de Liège à la suite des vents violents amenés dimanche par la tempête Ciara. Vers 21h00, les pompiers et la police de Liège recensaient plus de 460 interventions. Et ce matin, on apprenait que le numéro 1722 avait reçu quelque 8000 appels au total.

Vers 21h00, les pompiers et la police de Liège recensaient plus de 460 interventions. Parmi celles-ci, un abribus s'est retourné chaussée de Tongres à Rocourt, un arbre est tombé sur une voiture rue Wérihet à Oupeye et une branche d'arbre a occasionné des dégâts à un bateau sur le quai Godefroid Kurth à Liège.

Les pompiers de la zone Hemeco (Hesbaye-Meuse-Condroz) ont eux reçu plus d'une centaine d'appels (voir le détail ci-dessous).

Dans la zone Vesdre-Hoëgne-Plateau, les hommes du feu sont intervenus à plus de 130 reprises dimanche. Une fuite de gaz a notamment eu lieu à la suite de la chute d'un arbre à proximité d'une citerne. Selon les pompiers, la plupart des interventions restent des arbres couchés sur la route, des câbles et pylônes électriques arrachés, des tuiles et des toitures qui s'envolent et divers objets qui encombrent la voie publique

LE DÉTAIL

Nous suivons dans cet article la situation en région liégeoise.

Des centaines d'interventions pour les pompiers de l'arrondissement de Huy-Waremme



La journée de lundi ne fut pas de tout repos pour les services de secours de l'arrondissement de Huy-Waremme. Les pompiers de la zone de secours Hemeco ont eu une quarantaine d'interventions liées à la tempête Ciara. À cela s'ajoute la centaine de départs déjà effectués dimanche.

Majoritairement contactés pour des chutes d'arbres, des ruptures de câbles électriques ou des tuiles tombées des toits, les hommes du feu se sont rendus à l'école de Saint-Quirin aux alentours de 9h30. Une partie de la toiture menaçait de s'effondrer sur la cour de récréation. Le bâtiment concerné était composé d'une salle de gym et de plusieurs classes. Plus de peur que de mal pour les élèves et leurs professeurs de la section fondamentale. Les cours n'ont pas été impactés et leur sécurité n'était pas remise en question.

Du côté de la zone de secours Hesbaye, les effectifs étaient également débordés. À 18 heures, plus de 150 interventions pouvaient être dénombrées depuis le début de la tempête dimanche. Les pompiers ont notamment été dépêchés peu après 11 heures au magasin Trafic de Hannut, situé rue de Landen, pour empêcher l'enseigne de s'effondrer sur le parking. Elle a finalement été démontée.

Autre opération d'envergure à Waremme, où le clocher de la ville balançait dangereusement. Par précaution, les voitures se trouvant en bas du bâtiment ont été déplacées et des barrières Nadar installées. Le collège communal de Waremme s'est réuni dans la journée pour prendre une décision: "un état des lieux sera mené en profondeur mardi sous la supervision du responsable de la zone de secours, du responsable des travaux de la ville et d'un entrepreneur. Le clocher sera détaché de son socle et posé à même le sol, pour une expertise plus précise", indique Jacques Chabot, bourgmestre de Waremme. Enfin, un arbre avait chuté sur une habitation de la rue Entre-Deux-Thiers. Une partie s'était même retrouvée dans la chambre à coucher.

Une partie de la toiture de l'école Saint-Quirin menace de s'effondrer

La Zone de secours Hemeco s'était rendue dimanche après-midi à la piscine de Huy, après qu'une partie de la toiture ait été emportée par les rafales de vent. Environ 30 mètres carrés de la toiture s'étaient envolés. La piscine est d'ailleurs fermée lundi et mardi.

Chutes d'arbres sur l'E42 à Herve et sur des Nationales à Modave, Soumagne et Thimister

Un arbre a chuté dimanche soir sur l'autoroute E42 à hauteur de Chaineux (Herve, province de Liège), en direction de Saint-Vith, selon le site de la police fédérale de la route. Plusieurs autres arbres sont tombés en début de soirée sur la Nationale 641, à hauteur de Modave, sur la Nationale 604 à Soumagne et sur la Nationale 3 à Thimister-Clermont.

Vers 18h20 dimanche soir, un arbre est tombé sur l'autoroute E42 en direction de Saint-Vith. Le passage est difficile et la circulation se fait au pas. Depuis 18h00, un autre arbre entrave la Nationale 641 à Modave. La route est fermée à la circulation et des déviations locales ont été mises en place. La Nationale 604 est également fermée à la circulation dans les deux sens, à hauteur de Soumagne, pour une autre chute d'arbre. Enfin, à Thimister-Clermont, un arbre est tombé sur la Nationale 3 et a arraché des câbles électriques qui pendent désormais dangereusement sur la chaussée, selon la police fédérale. La circulation est à l'arrêt et la chaussée a été fermée à la circulation. Ces dégâts sont dus à la tempête Ciara qui touche le pays depuis 10h00 dimanche matin. Le vent pourrait atteindre dimanche soir des rafales jusqu'à 130 km/h dans certaines régions. La tempête devrait quitter la Belgique dans la matinée de lundi.

Huy: un arbre chute sur une habitation, une partie du toit de la piscine communale s'envole



Un arbre est tombé dimanche après-midi sur une habitation à Huy (province de Liège), indiquent les pompiers de la zone Hemeco (Hesbaye-Meuse-Condroz). On ne dénombre pas de blessé. Les hommes du feu ont été contactés vers 15h30 à la suite de la chute d'un arbre sur une habitation située dans la rue Entre-Deux-Thiers, à Huy. Une partie de l'arbre s'est retrouvée dans la chambre à coucher. Personne n'a toutefois été blessé. Les pompiers de la zone Hemeco comptaient dimanche, vers 16h30, une cinquantaine d'interventions dues à la tempête Ciara qui touchait le pays depuis la matinée. La tempête devrait quitter la Belgique lundi dans le courant de la journée.

Les pompiers de la zone Hemeco ont également dû intervenir à la piscine communale de Huy. Une partie de la toiture de la piscine a été emportée par les rafales de vent dimanche en fin d'après-midi, indiquent les pompiers de la zone Hemeco (Hesbaye-Meuse-Condroz). Environ 30 mètres carrés de la toiture s'étaient envolés. Il n'y a pas de blessé. L'intervention, qui consistait à sécuriser le toit avec une bâche, a été compliquée en raison des conditions climatiques. Elle a duré trois heures.

Plusieurs arbres sont tombés sur les routes en région liégeoise



Plusieurs arbres sont tombés dimanche en début d'après-midi sur différentes routes de la région liégeoise, indique le site de la police fédérale de la route. Neupré, Saint-Georges-sur-Meuse et Fléron sont notamment touchés. Vers 13h10, la Nationale 638 à hauteur de Plainevaux (Neupré) a été fermée à la suite de la chute d'un arbre, qui entrave les deux sens de la circulation. Des déviations locales ont été mises en place. Une vingtaine de minutes plus tard, l'autoroute E42 en direction de Liège et en venant de Mons a également été touchée par une chute d'arbre, à hauteur de Saint-Georges-sur-Meuse. Deux bandes de l'autoroute sont obstruées et la circulation est fortement ralentie à cet endroit. Du côté de Fléron, depuis 13h40, la Nationale 621 est aussi fermée à la circulation pour une autre chute d'arbre. Les pompiers de Liège indiquent qu'ils reçoivent environ un appel toutes les 30 secondes depuis 13h00 dimanche. Les hommes du feu ont dû intervenir pour diverses chutes d'arbres et pour des toitures envolées à Liège, Ans et sur les hauteurs du Sart-Tilman.

Le marché de la Batte quasiment désert ce matin

Les activités en plein air ont évidemment été bouleversées par les intempéries, notamment les marchés dominicaux. À Liège, les allées du marché de la Batte étaient quasiment désertes.

Vos témoignages

Plusieurs témoins nous ont également transmis leurs images des dégâts occasionnés dans la région de Liège.

19h05 - "Un arbre est tombé aux alentours de 16h45, emportant avec lui les câbles et la haute tension. Panne de courant pendant 2 heures, la situation est revenue à la normale", nous a indiqué Camille, de Thimister-Clermont.

19h04 - "Toit arraché au niveau d'un garage dans la rue Sous Bernister à Malmedy", nous envoie Fred.

17h36 - "Arbre tombé dans notre jardin. Heureusement pas sur notre maison en contrebas", nous écrit un habitant de Theux.

17h11 - "L'arbre a cédé avec la force du vent."

15h35 - "Éléments du chantier près de la gare des Guillemins qui tombent sur la chaussée, la circulation est fermée. Police et pompiers sur place, un périmètre de sécurité est installé", nous écrit un témoin.

13h57 - "Quai Saint-Léonard, à Liège"