Tentative de meurtre à Liège: une jeune femme poignarde une dame dans le dos

Une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années a été privée de liberté et déférée au parquet de Liège après avoir poignardé dans le dos une dame dans la rue à Bressoux (Liège, province de Liège), a indiqué vendredi le parquet de Liège. Le dossier a été placé à l'instruction et les faits ont été qualifiés de tentatives de meurtre et d'extorsion.



Jeudi, une femme s'est rendue à Bressoux afin d'aller chercher de la nourriture auprès d'une association. Quelques jours plus tôt, elle avait été mise à la porte du lieu parce qu'elle provoquait du grabuge. Elle s'y est donc rendue jeudi, armée d'un couteau. Lorsqu'elle est arrivée sur place, elle a menacé les deux bénévoles présents et leur a demandé de lui donner la caisse.

Les deux individus n'ont pas été impressionnés et ont fait sortir la jeune femme. Sur le trottoir, la femme en colère a donné un coup de couteau dans le dos d'une dame qui faisait la file pour obtenir un colis repas. Par chance, elle n'a touché aucun organe vital et la victime n'est pas dans un état critique. Le dossier a été placé à l'instruction et les faits ont été qualifiés de tentatives de meurtre et d'extorsion.