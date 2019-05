Tentative de meurtre d'un septuagénaire à Seraing: sa victime refuse une relation avec lui

Un individu de Seraing a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi pour une tentative de meurtre, a indiqué le parquet de Liège. L'individu, né en 1947, se serait emporté auprès d'un homme qui l'hébergeait. Ce dernier aurait refusé d'avoir une relation avec le suspect, qui lui aurait alors asséné plusieurs coups de couteau de cuisine dans le thorax et dans le bras. Ces faits sont arrivés lorsque le propriétaire des lieux était sous l'emprise de l'alcool.



La victime, âgée d'une trentaine d'années, aurait réussi à s'enfuir. Dans les rues de Seraing, des passants se seraient occupés de lui et appelés les secours. Transporté au Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye, son état était jugé critique, mais la situation s'est stabilisée depuis. L'homme a même pu indiquer aux policiers l'identité du suspect. Trois personnes ont été entendues dans le dossier, contrairement au suspect dans un état second. Il est connu de la justice pour des faits similaires. Il avait été condamné en 2009 à 4 ans de prison. Le dossier a été mis à l'instruction et une expertise psychiatrique pourrait être demandée.