Tentative de parricide à Grâce-Hollogne: un individu de 19 ans frappe et menace ses parents

Un jeune homme a porté de violents coups à ses parents avant de les menacer avec un morceau de verre dimanche soir à Grâce-Hollogne, a déclaré lundi matin le parquet de Liège.

Il était près de 21h00 dimanche quand un jeune homme de 19 ans a eu des problèmes avec son véhicule rue des Meuniers à Grâce-Hollogne. Il a alors contacté ses parents qui l'ont rejoint. L'individu a alors commencé à les insulter violemment.

Ensemble, ils sont rentrés au domicile familial et la situation a dégénéré. Quand il a appris que la police avait été contactée, le fils a porté plusieurs coups au visage de sa maman avant de briser une vitre de la maison et de s'attaquer à la voiture de ses parents. Il s'est ensuite muni d'un débris de verre qu'il a utilisé pour blesser à nouveau sa mère. Il a frappé son père tout en le menaçant avec le morceau de verre. "La maman présentait un hématome au niveau de la joue, du nez, du genou et de l'arcade tout comme une plaie à sang coulant sur le poignet. Le père avait une rougeur sur le front et plusieurs taches de sang sur son pull", a-t-on appris lundi matin auprès du parquet liégeois.

Quand les forces de l'ordre sont arrivées, il a pris la fuite mais a rapidement été retrouvé, couché au pied d'un arbre. Interpellé et déféré au parquet de Liège, il a été entendu. Il a expliqué qu'il ne se souvenait de rien.