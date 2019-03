Tentative de viol sur une jeune fille de 13 ans à Liège: la police recherche l'auteur ainsi qu'un précieux témoin qui est intervenu

La police demande aux médias de diffuser cet avis de recherche du Parquet de Liège.

Le mardi 15 janvier 2019 vers 17h30, une tentative de viol sur une jeune fille âgée de 13 ans a été commise dans le quartier de Burenville à Liège, rue Simon Radoux.



Selon la police, l'auteur serait "d’origine pakistanaise" et âgé d’une quarantaine d’années. Il mesure entre 1m60 et 1m65, a les cheveux grisonnants coupés courts sur les côtés et plus volumineux sur le dessus et les yeux bruns. Il a un anneau argenté au nez et a un tatouage à l’intérieur du poignet gauche représentant une lettre.





Un témoin recherché

Les enquêteurs sont aussi à la recherche d’un précieux témoin qui est intervenu lors des faits et qui a mis l’auteur en fuite. Il s’agit d’un homme âgé d’une trentaine d’années. Il circulait à bord d’une voiture probablement de couleur grise. Si vous connaissez l’auteur ou si vous vous reconnaissez ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.





Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.