Terrence fabrique des jambières sur mesure pour les stars du foot: "Avec ça, le joueur peut aller à la guerre"

Un Liégeois, ancien footballeur, est devenu le spécialiste des jambières pour les plus grands joueurs de football du monde. Il personnalise cet accessoire pour de nombreux Diables Rouges, mais aussi pour de grands noms internationaux, comme le Brésilien du PSG, Thiago Silva. Rencontre signée Mathieu Langer et David Muller.

Des jambières sur mesure, découpées à partir d’un moulage réalisé il y a quelques jours sur le tibia de Thomas Meunier. Terrence a créé ce concept unique à base de fibre de carbone. "Pour les joueurs pro, ils veulent absolument des jambières sur mesure et les plus légères possibles. Donc j’ai inventé un système de moule. J’ai dû aller à Paris, voir le joueur et faire le moule de son tibia. Puis la matière carbone, ça résiste à tout. Le joueur peut aller à la guerre, il n’aura rien" explique Terrence Genaux, artisan équipementier.



Une paire de jambières pèse moins de 100 grammes et la grande tendance, c’est la personnalisation car certains joueurs professionnels sont superstitieux. Voici celle de Renaud Emond, l’attaquant du Standard de Liège: "Il a absolument voulu avoir une photo de sa compagne, de ses amis…Sur l’autre modèle, c’est ses parents. Il voulait aussi le drapeau belge et le blason de la province du Luxembourg et surtout son trèfle à quatre feuilles".



Terrence customise aussi les brassards des capitaines des grands clubs, comme le Paris-Saint-Germain. "Ils les donnent à la mi-temps aux supporters….C’est une fierté…Normalement il va jouer avec samedi prochain contre Lille". Ancien joueur professionnel devenu artisan, Terrence Genaux attire de plus en plus de joueurs de renom qui le lui rendent bien. "Il y en a un qui le fait, puis deux…Puis ça passe de l’équipe nationale aux clubs pro".



Comptez de 50 à 300 euros la paire de jambières personnalisées. Des enfants aux joueurs professionnels, le détail prend parfois toute son importance.