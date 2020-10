Theux: la piscine communale doit fermer, 200 pratiquants de nage hivernale sans solution

33 mètres de long sur 10 mètres de large. La piscine communale de Theux est vaste... et fraîche. L'eau est à 11 degrés. L'idéal pour ceux qui pratiquent la nage hivernale. Ils sont près de 200 à s'entraîner ici. Problème : le bassin n'est plus aux normes et doit fermer le 8 novembre pour cause de travaux.

La piscine du syndicat d'initiative est envisagée pour la remplacer, mais elle ne fait que 10 mètres de long sur 5 mètres de large. « Ça suffirait à quelques nageurs, bien sûr, mais il faudrait peut-être les étaler alors dans le temps. Parce qu’il y a aussi ces mesures sanitaires qui sont là devant nous, toutes ces procédures à respecter, etc. Donc forcément ça va en refroidir plus d’un, si on peut dire », regrette Patrick Weckx, membre du Royal Club Theux Natation et nageur depuis 18 ans.

L’autre piste envisagée est la piscine du camping de Polleur, plus grande. Mais des demandeurs d'asile y séjournent actuellement. Et à moins de sécuriser les lieux, ce qui représente un coût élevé, Fedasil s'oppose à la venue des nageurs.

Désemparés, ces derniers lancent un appel pour trouver un autre bassin adapté dans les environs.

Articles du jour

Sophie Wilmès, atteinte du coronavirus, est aux soins intensifs

COVID 19 Belgique : où en est l’épidémie ce jeudi 22 octobre ?