C’était un rêve de jeunesse pour Simon et Adeline: construire un manège artisanal entièrement customisé à leurs goûts. Depuis un an, ils le fabriquent à leur domicile près de Theux avec l’aide d’artisans ébénistes et ferronniers. Un cochon, une soucoupe volante revisitée, une voiture, un camion, un avion, un dragon; tout est conçu selon les idées de Simon et son savoir-faire acquis lors d'expériences passées. Agé de 33 ans, sa vie a souvent été rythmée par l'ambiance des théâtres itinérants et des champs de foire.

Une fois terminée, le carrousel, "Méli-Mélo" pourra être loué et personnalisable: une sorte de manège "à la carte", avec un choix varié de sujets ainsi que de la musique d’ambiance.

Pour réaliser le projet, 40 000 euros sont nécessaire. Le couple a donc lancé une opération de crowdfunding. Ce financement participatif permettra de disposer des fonds nécessaires à la suite des travaux. Il espère ainsi récolter 20.000 euros. Si l'opération est concluante, le manège sera prêt dans un an.