Un émeu s'échappe à Theux: avez-vous vu ce grand oiseau dans la région?

A Theux, dans la province de Liège, un émeu court dans la nature depuis deux jours. Ce grand oiseau ressemble à une autruche et il est assez craintif. Ses propriétaires espèrent bien le retrouver avec l'aide des habitants.

Quand il se tient bien droit, l'émeu est le deuxième plus grand oiseau du monde: 1m90. Il est capable de pointe de vitesse à 70km/h. Deux autres émeus étaient également parvenus à s'échapper. Marcel, leur propriétaire, est parvenu à les rattraper, mais avec quelques plumes en moins. Il raconte: "Ils sont un peu blessés car il sont passés au travers de clôtures. On les a maîtrisés, soignés et nourris gentiment. On les laisse apaisés maintenant."

Un retour au foyer, peu probable

Les bois, les chemins, les prairies. Marcel a fouillé toute la région mais sans succès. En théorie, un émeu est capable de parcourir 25 kilomètres par jour. Alors, pourquoi posséder de tels animaux ? Probablement pour leur physique imposant capable de mettre en fuite un renard. La faim poussera-t-elle l'animal à revenir ? Ce n'est pas gagné. "C'est une très grande poule. C'est aussi intelligent qu'une poule. Je ne pense pas qu'elle soit intelligente assez, comme un chien, que pour pouvoir rentrer à sa maison. Je ne pense pas, mais je le souhaite."

L'émeu en fuite est habitué aux humains. Il n'est pas agressif. Mais avec ses 55 kilos, ses grosses pattes et sa pointe de vitesse, il sera très difficile à attraper. Si vous l'apercevez, le mieux est de contacter "la Potagerie d'antan" au 0478/959975.