Thimister: une collision entre une moto et une voiture perturbe le trafic

Un accident impliquant une moto et une voiture est survenu mardi matin rue de Battice à Thimister (province de Liège), a fait savoir la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, qui est intervenue sur place. Deux ambulances ont été envoyées sur place. Si on ne dispose pour l'heure d'aucune information concernant d'éventuelles victimes, l'accident est vraisemblablement grave puisque les secours indiquent que la chaussée est fermée dans les deux sens, dans l'attente d'un expert automobile du parquet.