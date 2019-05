Torrent d'eau boueuse à Héron: "On a entendu un grand bruit, la vague est arrivée" (vidéo)

Dimanche vers 17h, un orage accompagné de chute de grêlons et de fortes averses s'est abattu sur la commune d'Héron en province de Liège. Comme ailleurs en Wallonie, cette intempérie a entraîné des inondations. Marine a vu sa rue de Boingt traversée par un torrent d'eau brunâtre, elle nous a fait parvenir les images via le bouton orange Alertez-nous. "Il a bien bien plu pendant environ 1/2 heure", commence l'alerteuse que nous avons joint par téléphone. Ensuite, "on a entendu un grand bruit, la vague est arrivée", se souvient-elle. "C'est venu d'un coup", dit-elle.

La rue de Marine est en pente. Régulièrement, lors de pluies intenses, de l'eau boueuse venant des champs situés plus haut dévale la chaussée. Mais dans des quantités comme hier, cela n'était jamais survenu selon elle. "On n'avait jamais vu ça et les voisins qui habitent là depuis longtemps non plus", raconte Marine. L'eau a gonflé le ruisseau en bas de la rue. "Ce ruisseau était devenu rivière", décrit notre témoin. Le flux de boue s'est formé dans les champs en pente localisés sur les hauteurs. "Les sillons se sont réunis et une poche d'eau s'est faite", détaille l'alerteuse.