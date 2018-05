Tous les boîtiers radars sont vides sur les autoroutes en province de Liège

La Région wallonne a placé des boîtiers le long des autoroutes pour que la police puisse y placer des radars. Mais à Liège, tous ces boîtiers sont vides, comme l'indiquent ce vendredi nos confrères de Sudpresse. La situation dure depuis déjà plusieurs semaines et concerne les huit radars autour de Liège: E25, E40, E42, A604...



La cause? Du côté de la police, on confirme que le problème est apparu il y a plusieurs semaines, mais sans donner de date précise. Deux raisons sont avancées par la police: un problème d'homologation pour certains radars, et un manque d'appareils dans le parc de radars disponibles. La police refuse d'en dire plus.



De son côté, le gouvernement wallon, qui a financé le placement des boîtiers, se décharge de toute responsabilité dans la gestion des radars.



En attendant, rappelez-vous deux choses: les radars mobiles continuent d'effectuer des contrôles, et surtout, le respect des limitations de vitesse est avant tout une question de sécurité, pour vous et les conducteurs qui vous entourent.