Europa Expo aux Guillemins: les plus grands secrets de l’Égypte dévoilés

Toutânkhamon arrive à la gare des Guillemins, à Liège ! L'exposition du même nom accueille des copies certifiées et conformes en provenance d'Egypte, prêtées pour l'occasion à la Belgique. Les premières pièces sont arrivées ce matin.



Le transport de ces pièces a été réalisé avec beaucoup de précautions. Un container a fait la route depuis le Caire avec 242 pièces travaillées à la main par des artisans égyptiens. Ils ont investi beaucoup de temps pour s'approcher au plus près des originaux et faire voyager aux 4 coins du monde cette partie de leur histoire.



La reproduction du masque funéraire de Toutânkhamon était dans ce container. Les visiteurs pourront aussi observer des reproductions fidèles de peintures faites à la main et d'autres objets impressionnants de l'Egypte ancienne. Des historiens ont participé à la réflexion autour de cette exposition pour également reconstituer une salle de fêtes du célèbre palais d'Amarna sur les bords du Nil.



150 œuvres originales vont également arriver dans un peu plus de deux semaines. Elles sont prêtées par d'autres musées. L'exposition ouvrira ses portes le 14 décembre.