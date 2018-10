Trafic ferroviaire interrompu sur la ligne à grande vitesse entre Liège et Louvain

La ligne 2 Louvain-Liège est à l'arrêt en raison d'un vol de câbles à hauteur de Hannut cette nuit. Les dégâts sont importants, une équipe est sur place. Une déviation vers la ligne 36 est en place

Le trafic des trains est interrompu jeudi matin entre Liège et Louvain, dans les deux directions, sur la ligne à grande vitesse en raison d'un vol de câbles à hauteur de Hannut, indique Infrabel. Les convois sont déviés vers la ligne classique entre les deux villes. Il faut dès lors s'attendre à des perturbations importantes pendant toute l'heure de pointe, prévient la société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.





Les équipes d'Infrabel sont au travail depuis 2h00, précise un porte-parole, mais il n'y a pas encore de prévisions de rétablissement. Les réparations sont en cours. De nombreux trains doivent en conséquence se rabattre sur la ligne classique, qui est d'ordinaire déjà utilisée, et l'un ou l'autre d'entre eux pourrait être supprimé. Cette situation pourrait également avoir un impact négatif sur le trafic international. Les vols de câbles se multiplient ces dernières semaines et plusieurs ont encore eu lieu ces dernières nuits sans avoir d'impact sur le trafic, à en croire la société ferroviaire.