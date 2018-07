Trente pompiers se mobilisent mais ne parviennent pas à éviter la mort d'une personne à Sprimont

Vous étiez nombreux lundi soir à nous prévenir d'un "important incendie de maison" et de "gros déploiement de secours" à Sprimont.

Nous avons appris dans la nuit auprès de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau qu'une personne avait perdu la vie dans la rue du Roi Pahaut.

Et ce, malgré les grands moyens déployés. Plus d'une trentaine de pompiers, issus des postes de Verviers, Theux et Pepinster mais aussi de la zone de secours 5, Warche Amblève Lienne, ont lutté contre les flammes qui se propageaient aux bâtiments voisins, ont indiqué les services de secours.

L'origine du sinistre qui a ravagé l'habitation n'est pas encore connue. Un expert incendie est attendu mardi sur les lieux.