Triste nouvelle à Liège: le corps de Dimitri, porté disparu, a été repêché dans la Meuse

Le corps d'un homme a été repêché lundi matin dans la Meuse à Liège, entre le pont de Cheratte et le pont de Wandre. Il s'agit de celui d'un homme signalé disparu depuis le 20 décembre dernier, Dimitri F., âgé de 49 ans et bien connu dans le monde du football et du foot en salle en région liégeoise. L'homme avait quitté la clinique André Renard à Herstal et ne s'était plus manifesté.



A la suite de l'autopsie pratiquée mardi sur le corps de l'homme repêché lundi, dans la Meuse à Liège, le décès serait dû à une noyade mais des examens complémentaires doivent être réalisés, a indiqué mardi le parquet de Liège.