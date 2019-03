Une personne blessée dans un incendie de casserole à Verviers

Une casserole remplie d'huile a pris feu, ce mardi, rue du commerce à Verviers. Une personne a été blessée, a fait savoir la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau.

Les services de secours avaient été appelés pour une explosion, mais la déflagration a été provoquée par de l'eau lancée sur les flammes et l'huile chaude, d'après la zone de secours qui précise qu'une seule personne a été blessée et non trois comme indiqué précédemment.

Les pompiers rappellent qu'il ne faut jamais jeter de l'eau sur de l'huile chaude mais plutôt couvrir le foyer avec un linge humide.