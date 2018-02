Une mère et son fils décèdent dans un accident impliquant 3 camions sur la E42: voici comment la collision est survenue

Un grave accident s’est produit sur l’autoroute E42 Mons – Liège ce vendredi en fin de matinée. Trois camions et trois autres véhicules sont entrés en collision à hauteur de Grâce-Hollogne. "Un ralentissement s'est produit sur l'autoroute causant un début d'embouteillage. Un semi-remorque est arrivé et n'a pas pu freiner à temps. Il a percuté une première voiture dont les jours du propriétaire sont actuellement en danger", a déclaré Catherine Collignon, premier substitut du procureur du roi. "Dans sa course, une seconde voiture a été percutée. Quatre personnes se trouvaient à son bord. Deux d'entre elles sont décédées". Quelques minutes plus tard, un autre choc s'est à nouveau produit. Un autre semi-remorque a heurté deux autres véhicules. Leurs propriétaires sont légèrement blessés.



"Les premiers intervenants ont découvert au total 8 personnes, dont plusieurs étaient incarcérées, explique le Major Emmanuel Belaire, pompier de Liège, au micro de Julien Modave. Deux personnes étaient déjà malheureusement décédées à leur arrivée. Les premiers intervenants, aussi bien médicaux que pompiers, ont tenté de prodiguer les premiers soins. On a de la chance de ne pas être très loin des milieux hospitaliers donc les gens ont pu être pris en charge très rapidement. Malheureusement, il était trop tard pour certaines personnes."



Déviation



Pour permettre aux secours d’atteindre les lieux et ensuite aux dépanneuses de dégager les véhicules accidentés, la police a fermé l’autoroute durant une grande partie de l'après-midi, ce qui a provoqué des embouteillages. Une déviation a été mise en place via la bretelle de l'échangeur de Loncin partant vers la A602 et le tunnel de Cointe.



Vers 17h30, l'autoroute a été rouverte à la circulation.