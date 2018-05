Trois jeunes vandalisent puis brûlent un train en panne au milieu du village de Poulseur

Deux mineurs et deux majeurs ont été interpellés dans la nuit de mardi à mercredi à Comblain-au-Pont, en province de Liège, pour avoir vandalisé et mis le feu à un train, a-t-on appris auprès de la zone de police du Condroz. Ils ont été confiés à la police des chemins de fer.

Les pompiers de la zone de secours Hemeco ont été appelés mardi soir pour l'incendie d'un train à la gare de Poulseur, sur la commune de Comblain-au-Pont. Entre 22h00 et minuit, quatre jeunes ont commis des actes de vandalisme sur un train qui était en panne place Puissant, à hauteur de la gare. Ces individus ont lancé des taques d'avaloirs sur les vitres du train et ont bouté le feu à des sièges. Des témoins ont par ailleurs tenté d'éteindre le feu avant que celui-ci ne se propage.



La police de la zone du Condroz a interpellé les individus dans un café non loin de là. Âgés de 16, 17 et 19 ans, ils ont été privés de liberté et confiés à la police des chemins de fer. Le parquet a été avisé.