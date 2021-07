Trooz: dans cette maison au mur éventré et isolée au milieu des flots déchaînés, il y a sa maman (vidéo)

"La maison de ma maman est éventrée et l’eau la traverse entièrement. On appelle à l’aide depuis hier", témoignait Laurence, ce jeudi en fin de journée, via le bouton orange Alertez-nous. Cette maison qu'on voit entourée par des flots d'eau brunâtre déchaînée est située à Trooz, une des communes les plus touchées par les inondations des deux derniers jours. Un mur s'est effondré et l'eau entre désormais dans le salon. Elle a tout emporté, comme a pu le constater la maman de Laurence lorsqu'elle a ouvert la porte située dans la cage d'escalier et donnant sur ce salon où passe désormais une eau déchaînée. Laurence craint que la maison ne finisse par s'effondrer. "Elle n’est toujours pas évacuée et la maison va finir par s’effondrer, elle est seule là-bas et handicapée. Elle panique, elle se demande combien de temps, ça va tenir", nous a-t-elle rapporté.

