Fusillade à Liège: le tueur, Benjamin Herman, était bien connu à Rochefort pour de nombreux faits violents et liés à la drogue

Benjamin Herman, un homme né en 1982 originaire de Rochefort, a tué par balles trois personnes dont deux policières ce mardi à Liège. Il a finalement été abattu par des membres des forces de l'ordre. Voici ce qu'on sait de lui.

Benjamin Herman a le profil d'un délinquant considéré comme marginal. Il fut l'auteur de vols qualifiés (avec ruse, donc) et de coups et blessures, condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel de Dinant. "C'était un jeune à problème", déclare le bourgmestre de Rochefort et ministre de la Mobilité François Bellot à nos confrères de L'Avenir. Il se souvient bien avoir été régulièrement informé de divers faits le concernant.



Selon de multiples sources à Rochefort, il était connu également pour des faits de drogue dure. En 2008, il avait commis un violent braquage au Courthéoux de Forrières avec son frère aîné, Dimitri Herman, dans le but de se procurer de l'héroïne. A 17 ans, en 2015, il était déjà jugé comme un adulte et écopait des 30 premiers mois de prison de sa vie. De nombreux autres suivront.





Sorti de prison hier seulement



Hier lundi, Benjamin Herman est sorti de la prison de Marche-en-Famenne dans la journée. Il avait obtenu une permission de sortie, une mesure par laquelle un détenu peut quitter la prison pour quelques heures dans le cadre de la préparation à sa réinsertion. L'homme n'avait donc pas été libéré et n'était pas non plus en congé pénitentiaire.





Un braquage et une exécution cette nuit?



Selon le nombreux témoignages qui nous sont parvenus, il semblerait qu'avant sa tuerie à Liège, Benjamin Herman ait braqué une bijouterie à Rochefort cette nuit à l'aide de deux complices et aurait tué l'un d'eux, un toxicomane notoire de Marche-en-Famenne du nom de Michael Wilmet qui était sorti de prison il y a quelques mois. Plus d'informations sur ce développement de l'affaire dans cet article.





Radicalisé en prison?



Benjamin Herman a été en contact à plusieurs reprises avec des détenus radicalisés durant sa détention, et se serait apparemment lui-même radicalisé.



L'enquête a été confiée au parquet fédéral, compétent en matière de terrorisme. "Il y a des éléments qui vont dans la direction d'un acte terroriste", a expliqué le porte-parole du parquet. D'après notre journaliste Dominique Demoulin, il y a trois raisons qui expliquent le caractère terroriste de l'acte. "Il a crié Allah Akbar, il s'en est pris aux forces de l'ordre et il était déterminé à mourir, il n'a pas vraiment pris la fuite car il a tiré sur des policiers".