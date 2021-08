Ultra-violence à Liège: il frappe violemment une nonagénaire chez elle, ses jours en danger

Une dame de 91 ans a été frappée à plusieurs reprises par un homme qui s'est introduit chez elle mardi à Liège, indique mercredi le parquet liégeois. Les jours de la victime sont en danger. La nonagénaire a été alertée par du bruit devant son appartement. Elle a alors ouvert la porte et a reçu un coup de poing au visage. La victime est tombée au sol et a demandé de l'aide en appuyant sur le bouton de sa télévigilance. Son beau-fils est venu à son secours et la dame âgée a été transportée à l'hôpital dans un état critique. Elle souffre de plusieurs hématomes et ses jours sont considérés comme étant en danger. D'après le parquet de Liège, le beau-fils de la victime n'a pas remarqué que des objets avaient été volés. L'enquête devra le confirmer. Une plainte a été déposée contre X pour tentative de meurtre. L'enquête suit son cours et l'auteur n'avait toujours pas été retrouvé mercredi en début d'après-midi.