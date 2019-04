Un accès à l'E40 fermé près de Liège

Prenez vos précautions si vous devez emprunter l'autoroute du côté de Liège. L'accès de l'E40 en direction de Bruxelles a été fermé à Alleur à cause d'un véhicule en panne. Il s'agirait d'un camion en détresse dans la zone de travaux. "Situation dangereuse", prévient la police.



Sur la E40, des ralentissements sont à signaler entre Vottem et Loncin en direction de la capitale. Il y a aussi des bouchons dans l'échangeur de Loncin sur la E42.



Du côté de Bruxelles, ça coince sur le ring intérieur entre Hoeilaart et Wezembeek-Oppem vers Zaventem.