Un accident de calèche fait trois blessés à Aubel

Un accident impliquant une calèche a fait trois blessés samedi après-midi à Aubel, ont indiqué les pompiers de la zone Vesdre Hoëgne et Plateau.



L'accident s'est produit à Helleströp, sur le territoire de la commune d'Aubel. Trois personnes ont été blessées. Deux souffrent de blessures légères tandis que la troisième victime est plus sérieusement touchée. Le cheval qui tirait la calèche est également blessé, selon les services de secours. Les ambulances de Battice et Welkenraedt se sont rendus sur place, tout comme le SMUR d'Eupen.