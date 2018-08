Un accident impliquant une moto fait deux blessés ce matin à Chênée

Un motard et un véhicule sont entrés en collision tôt ce matin

Un accident impliquant une voiture et une moto s'est produit peu avant 6 heures ce matin à Chênée. La police de Liège nous a confirmé l'information qui nous est parvenue via le bouton orange Alertez-nous : "barrage de police à Chênée, rue des Grand Prés, ambulance sur place mais on ne sait pas ce qu'il se passe", nous a écrit un témoin.

La police a confirmé l'accident. Les deux véhicules sont toujours sur place à 9 heures et deux personnes sont blessées. Elles ont été transportées à la clinique des Bruyères.