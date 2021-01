Accident sur la E42: une personne blessée dans une collision, des files à hauteur de Jalhay

Un accident impliquant deux véhicules, dont un qui tractait une remorque, s'est produit mardi peu après 18h30 sur la E42 Battice-Prüm, en direction de l'Allemagne, indique la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau, qui est en intervention pour un balisage. Une personne a été blessée.



Pour une raison encore indéterminée, une voiture est entrée en collision, à hauteur de Sart-Lez-Spa, avec un autre véhicule qui tractait une remorque, indiquent les pompiers qui précisent que des débris jonchent les deux premières bandes de circulation. Le passage s'effectue uniquement via la bande de gauche, ce qui provoque des ralentissements et donc des files. D'après les services de secours, un blessé est à déplorer.