Un agent du CPAS de Liège en aveux: il a détourné des centaines de milliers d'euros

Des centaines de milliers d'euros ont été détournés au CPAS de Liège pendant 15 ans par un agent indélicat, révèle ce jeudi Le Vif. L'homme âgé de 61 ans est en aveux et a été placé sous mandat d'arrêt dimanche dernier.

L'agent, qui travaille au CPAS depuis 1999, a détourné plusieurs centaines de milliers d'euros depuis 2003 en ponctionnant le compte du règlement collectif de dettes. Ce compte est destiné à verser un revenu aux personnes gravement surendettées et à rembourser leurs créanciers. Le Liégeois, âgé de 61 ans, réinvestissait ensuite les fonds détournés dans l'immobilier.

Le suspect est en aveux et un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre dimanche dernier, précise Le Vif.



Entre 150.000 et 200.000 euros détournés

L'affaire a été mise au jour le 14 février, après la détection d'une anomalie lors de l'analyse du dossier individuel d'une personne surendettée. L'agent était absent, un de ses collègues a dès lors repris le dossier et a ainsi découvert le pot-aux-roses.Le directeur financier du CPAS a déposé plainte le lendemain auprès du parquet de Liège, qui a mis le dossier à l'instruction pour "détournement commis par fonctionnaire, faux commis par fonctionnaire et blanchiment".

L'épouse du suspect a été inculpée de blanchiment et libérée sous conditions.La directrice générale du CPAS de Liège, Nathalie Rutten, estime les fonds détournés à "entre 150.000 et 200.000 euros". Ce montant, qui gonfle de jour en jour, pourrait continuer à augmenter, au fur et à mesure des découvertes, souligne Le Vif.