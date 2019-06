Un Amaytois s'emporte contre un autre conducteur et le poursuit avec un couteau de boucher: voici son explication

Un Amaytois a été interpellé pour menaces par geste, port d'arme et rébellion, indique samedi le parquet de Liège. L'individu né en 1977 s'est emporté, vendredi après-midi, à l'égard du conducteur d'une camionnette. Selon le suspect, la camionnette, mal garée, gênait son passage.

Après avoir déposé son fils, l'individu a décidé de revenir sur place. Il a fait mine de foncer avec sa voiture sur le conducteur de la camionnette, pour ensuite sortir un couteau de boucher de 20 cm. Il a par après poursuivi le conducteur autour du véhicule, avant de rentrer chez lui.



Déjà bien connu des services de police, le suspect a été intercepté par six agents. Le suspect a reconnu les faits et a présenté ses excuses. Il a rappelé qu'il avait neuf enfants à sa charge. D'après lui, il aurait agi de cette façon parce que la camionnette aurait été mal garée et aurait gêné son passage.



Le dossier a été mis à l'instruction pour menaces par geste, port d'arme et rébellion. Un mandat d'arrêt a été requis à son encontre, ou dans le cas contraire au minimum une libération sous conditions.